Klimatech-Firmenchef Dieter Zöhrer (Dritter von links) mit den Vertretern der Baufirmen und Bürgermeister Erwin Eggenreich © Raimund Heigl

Seit 2006 existiert die Firma Klimatech, seither ist sie schon vier Mal übersiedelt. Aktuell ist man in der Dr. Karl-Widdmann-Straße beheimatet, doch das Gelände ist zu klein geworden. Also hat sich Geschäftsführer Dieter Zöhrer entschlossen, in einen Neubau der Firmenzentrale zu investieren. Als Bauplatz wurde ein 1800 Quadratmeter großes Grundstück direkt vor dem neuen Weizer Wirtschaftshof in Krottendorf gewählt. „Im Raum rund um Gleisdorf hätten wir für das Grundstück nur rund die Hälfte gezahlt, aber ich wollte in Weiz bleiben“, sagte Zöhrer beim Spatenstich am Donnerstag.