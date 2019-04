Vorbeifahrende Pkw-Lenker entdeckten zwei Brände: Donnerstagnacht in Dörf (Gemeinde St. Ruprecht/Raab) und Freitagnachmittag in Bachenberg (Gemeinde Albersdorf-Prebuch).

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Prebuch löschten den Böschungsbrand am Freitagnachmittag © FF Prebuch

Ein Autolenker entdeckte am Freitagnachmittag gegen 13.30 Uhr einen Böschungsbrand neben einem Wald an der Gemeindestraße in Bachenberg (Gemeinde Albersdorf-Prebuch). Er verständigte die Feuerwehr.