Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Marianne Dornhofer mit einigen Osterhasen, ganz vorne einem Exemplar, das beim ersten Osterhasenkirtag mit dabei war und von Johann Zink persönlich bemalt wurde © KK

Die Gemeinde Fischbach zählt 1528 Einwohner. Doch der Höhenluftkurort kann manchmal deutlich mehr Menschen begrüßen. So zum Beispiel am Osterhasenkirtag, der am kommenden Palmsonntag zum 20. Mal durchgeführt wird. Tourismusobmann Johann Zink hat sich die Veranstaltung vor 20 Jahren ausgedacht, nichtahnend, was daraus einmal werden würde. Ein deutscher Tourist hatte damals geschnitzte Weihnachtsmänner mitgeführt. Davon begeistert, überredete Zink einige Einwohner, mit der gleichen Technik Osterhasen zu fertigen. Der Beginn einer Erfolgsgeschichte.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.