Stadtparkquartier in Weiz

Bald soll das Cinplexx die Massen auch in Weiz anziehen, so wie hier am Standort Villach © Julia Baumgartner

Die ersten Gerüchte über ein Cineplexx in Weiz hatte es bereits im Juni 2017 gegeben, ein Jahr später wurde dann klar, dass es sich um ein größeres Projekt handelt, bei dem auch Handels- und Grünflächen auf dem ehemaligen Areal des Bauhofs geplant sind. Die Namen Cineplexx und Lidl waren bereits damals gefallen, bestätigen wollte sie freilich keiner. Der H&M an der Ecke Birkfelderstraße/Kapruner-Generator-Straße war damals auch noch ein Gerücht, wenig später wurde das Projekt präsentiert und ist mittlerweile ja schon in Bau. Im Oktober dieses Jahres soll bereits die Eröffnung erfolgen.

