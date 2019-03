Einen Sumiday, benannt nach dem ehemaligen Weltklassebiathletn Christoph Sumann, durften die Volksschüler aus Peesen und Floing am Freitag erleben. An acht Stationen wurden Sportarten ausprobiert.

Sumiday in Peesen

Das Bewegungsland Steiermark gastierte mit der Initiative Sumiday in der Volksschule Peesen © Petra Schwarz

Am Freitag stand in der Volksschule Peesen niemand still, denn man veranstaltete einen Sumiday. Dieser wird durch eine Initiative des Bewegungslandes Steiermark veranstaltet, benannt ist er nach dem Bewegungsland-Botschafter und ehemaligen Weltklasse-Biathleten Christoph „Sumi“ Sumann. Der Tag bot den Schülerinnen und Schülerin die Möglichkeit verschiedene Sportarten auszuprobieren und den Vereinen vielleicht sogar beizutreten.