Verena Kresta leitet den Zivilschutz im Bezirk Weiz und ist Beauftragte in Birkfeld © (c) ALEXANDRA LUTTENBERGER

Frau Kresta, wie kann man sich den Tätigkeitsbereich einer Zivilschutzleiterin vorstellen?

VERENA KRESTA: 2017 wurde der Zivilschutz in der Steiermark auf neue Beine gestellt. Wir arbeiten in der Prävention, es geht in Richtung Selbstschutz. Man muss bedenken, dass die Einsatzorganisationen im Fall einer Katastrophe nicht überall sein können. Daher ist es wichtig, dass man im eigenen Haushalt so etwas wie ein Krisenmanagement zur Hand hat.

