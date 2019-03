Facebook

Auch in die Volksschule Anger wurde eingebrochen © Ulla Patz

Es muss zwischen Mitternacht und 7 Uhr früh von Freitag auf Samstag gewesen sein, vermutet der Angerer Vizebürgermeister Hannes Grabner, als die Einbrecher zuschlugen. Denn am Freitag bis Mitternacht waren Musiker des Musikvereines Anger in der Neuen Mittelschule, weil sie dort einen Spieleabend hatten. Und am nächsten Tag am Vormittag bemerkten Pädagoginnen und Pädagogen, die in der Schule zu tun hatten, dass eingebrochen worden war. Zudem sind die Schulen in unmittelbarer Nähe eines Supermarktes und einer Apotheke - dort herrscht also auch am Samstagmorgen schon Betrieb.