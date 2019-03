Seit der Gemeinderatswahl 2015 ist Eva Karrer, SPÖ, Bürgermeisterin von Passail. Sie erzählt, wie man als Frau ganz nach oben kommt und wie es sich als Exotin unter fast nur ÖVP-Männern so lebt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eva Karrer, Bürgermeisterin von Passail © Ulla Patz

Frau Bürgermeisterin, Sie sind eine von nur vier Frauen im Bürgermeisteramt in den 31 Gemeinden des Bezirkes. Aber schon früh haben Sie keinen typischen Mädchenberuf gewählt.

EVA KARRER: Ich bin bautechnische Zeichnerin geworden. Der Arbeitgeber meines Vaters hat einen Lehrling gesucht und mein Vater hat gefragt, ob ich mich bewerben darf. Er wolle keine Mädchen, hat es geheißen, aber mein Vater hat erreicht, dass ich zumindest den Aufnahmetest mitschreiben hab dürfen. Ich hab bei weitem am besten abgeschnitten, also hat er mich nehmen müssen. Aber danach hat er nur noch Mädchen genommen (lacht). Danach habe ich noch Matura gemacht und Jus studiert.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.