Zu einem Unfall kam es am Donnerstagnachmittag auf der B64 bei St. Ruprecht an der Raab. Bei der Arndorfbrücke, einer Stelle, an der häufig Unfälle passieren, waren ein Kleinbus und ein Pkw gestreift, als eines der Fahrzeuge abbiegen wollte. Laut ersten Angaben wurden die beteiligten Fahrer nicht verletzt.