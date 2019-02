Ski alpin Geschwister Ettl aus Naas dominierten bei steirischen Meisterschaften

Facebook

Michael und Julia Ettl aus Naas holten bei den steirischen Nachwuchs-Meisterschaften fünf Goldmedaillen © KK

Immer wieder schaffen es Athleten aus dem Bezirk Weiz, sich gegen die obersteirischen Wintersport-Hochburgen durchzusetzen und manchmal auch darüber hinaus österreichweit Fuß zu fassen. Aktuellstes Beispiel ist Fabian Zeiringer, der bereits einige Rennen im Europacup absolviert hat und gerade nach einer Verletzungspause bei FIS-Rennen den Wiederaufstieg in Angriff nimmt. Am Mittwoch gewann der 22-Jährige einen FIS-Riesenslalom in Hofgastein.