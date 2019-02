Facebook

Lisa Wittgruber erreichte die Tigerkatze in etwa 25 Metern Höhe © Bergrettung Fladnitz/Teichalm

Innerhalb weniger Tage kam es nun zur zweiten Katzenrettung im Bezirk Weiz. Nachdem in Anger ein Volksschulkind selber die Feuerwehr geholt hatte, um ihre Katze zu retten, rückte in Fladnitz an der Teichalm am Mittwoch die Bergrettung aus, um eine Tigerkatze wieder auf den Boden zu holen.