Im Stadtzentrum von Gleisdorf eröffnet am 1. März „wosnei x“ – ein Geschäft mit drei Bereichen: Kunst, Vintage-Mode und smarter sowie fairer Design-Mode.

Drei Unternehmerinnen in einem Geschäft: Kerstin Feirer, Petra Gangl und Sonja Herbitschek eröffnen „wosnei x“ in Gleisdorf © Robert Breitler

Drei Marken, ein Geschäft – so präsentiert sich "wosnei x", das am kommenden Freitag am Gleisdorfer Hauptplatz eröffnet wird. Auf einer Fläche von 52 Quadratmetern wird man dann Vintage Mode ("Schätzchen"), faire sowie smarte Mode ("LOTalife") und auch Kunst (Kerstin Feirer) kaufen können.

