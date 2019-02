Gemessen an der Bevölkerung, gibt es im Bezirk wenig Polizisten. Die Bezirks-ÖVP ist in Kontakt mit dem Innenministerium und der Landespolizeidirektion.

Im Bezirkspolizeikommando Weiz gehen jetzt keine Notrufe mehr ein © Ulla Patz

Rund 100 Beamte kommen im Bezirk Weiz auf 119 Planstellen, sagt Bezirkspolizeikommandant Johann Fellner. Mit Februar gab es Verstärkung, zwei neue Beamte traten in Weiz ihren Dienst an, einer in Passail. Im März wird Gleisdorf mit zwei Beamten verstärkt. Zwei bis drei weitere kommen im Mai in den Bezirk.

