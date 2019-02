Bei einem Wiesenbrand in St. Kathrein am Offenegg konnte das Übergreifen auf den benachbarten Wald verhindert werden.

Auf einer steilen Wiese brach am Donnerstag ein Brand aus © FF St. Kathrein/Offenegg

In St. Kathrein am Offenegg brach im Ortsteil Klamm am Donnerstag Mittag ein Wiesenbrand aus. Die Feuerwehren St. Kathrein und Passail wurden alarmiert. Auf einer steilen Wiese direkt angrenzend an einen Wald brannte es. "Wir konnten das Übergreifen des Brandes auf den Wald verhindern. Aber viel später hätten wir da nicht hinkommen dürfen", berichtete Hauptbrandinspektorin Lucia Steinbauer.