Landtagsabgeordneter Erich Hafner, Stadtparteiobfrau Rebekka Wailand, Vizebürgermeister Patrick Derler © FPÖ

Seit Sonntag gibt es ein neues Gesicht in der Führungsriege der Weizer Stadt-FPÖ: Rebekka Wailand wurde beim Stadtparteitag - mit einer Zustimmung von 100 Prozent - zur neuen Obfrau der Stadtparteigruppe gewählt. Der bisherige Obmann Martin Eder ist nunmehr Obmann-Stellvertreter. "Es ist wichtig, dass in der Stadt Weiz jetzt Gas gegeben wird", meint Bezirksparteiobmann und Landtagsabgeordneter Erich Hafner. "Und Rebekka möchte wirklich etwas bewegen", so Hafner weiter.

