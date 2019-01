Facebook

Stringendo Plus - die Streicher mit Gästen © Nidia Patz

Zahlreiche Musikliebhaber folgten der Einladung von Dirigentin Ursula Bregar und ihrem Stringendo Plus - dem Sinfonieorchester der Musikschule Birkfeld mit Gästen - am Sonntagnachmittag zum vierten Neujahrskonzert in die Peter Rosegger-Halle in Birkfeld. In diesem Jahr läuteten so viele Musiker und Musikerinnen wie noch nie das Jahr mit dem traditionellen "Donauwalzer" und dem "Radetzkymarsch" ein. Mehr als 60 Streicher und "Gäste" aus der Blasmusik versorgten das Publikum mit ohrwurmtauglichen Stücken wie der "Tritsch-Tratsch-Polka", dem "Kaiser-Walzer" oder einem winterlichen "Sleigh Ride". Zahlreiche Musikliebhaber trieb es in die Rosegger-Halle Foto © Nidia Patz Christoph Berger als Moderator führte mit unterhaltsamen Hintergrundinformationen zum Programm durch den Abend. Elf Musikerinnen waren in diesem Jahr das erste Mal dabei, unter ihnen die jüngsten "Streicherinnen" Lya Höllmüller aus Anger und Viktoria Sommersguter aus Fischbach. Für Sommersguter war das Konzert schon fast ein Familienausflug - ihre Mutter Karoline und ihr Bruder Johannes Sommersguter sind auch Teil des Orchesters. Die "Gäste" aus der Blasmusik im perfekten Zusammenspiel mit dem Sinfonieorchester Foto © Nidia Patz