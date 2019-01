Facebook

Was tun, wenn es zum totalen Blackout kommt? Die Gemeinde Ilztal bereitet sich darauf vor FOTOLIA © (c) flucas - Fotolia (rgb)

Was tun, wenn der Strom ausfällt? Dieser Frage gingen der Ilztaler Bürgermeister Andreas Nagl und der Unternehmer Josef Rath von der Raststation „Yes” in Großpesendorf mehr als ein Jahr lang nach. Die Ergebnisse präsentierten sie dieser Tage im Kultursaal in Prebensdorf.