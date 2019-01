Facebook

© FF Labuch

Ein wenig Schnee reichte am Freitagvormittag aus, um die Straßen vor allem in den südlicheren Teilen des Bezirkes teilweise ordentich rutschig zu machen: So auch im Gleisdorfer Ortsteil Ungerdorfberg, wo ein Lkw-Lenker mit seinem Fahrzeug auf der gestreuten, matschigen Fahrbahn seitlich von der Fahrbahn rutschte und im Straßengraben hängen blieb. Viel hätte nicht gefehlt und der Wagen wäre über die Böschung gekugelt.