Kinderbetreuung, Bauen und Wohnen und viele Projekte mehr hat sich Mitterdorf an der Raab heuer vorgenommen.

Bürgermeister Franz Kreimer freut sich auf die vielen Projekte © Herwig Heran

Mit einem Kindergartenneubau, dem weiteren Ausbau von Radwegen, Umrüstungen auf energiesparende LED-Lichttechnik, oder auch die Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeug für die Feuerwehr stehen in der Gemeinde Mitterdorf an der Raab in diesem Jahr zahlreiche Vorhaben vor der Umsetzung. „Dafür wurde einstimmig das bisher höchst dotierte Budget für die Gemeinde beschlossen“ freut sich Bürgermeister Franz Kreimer.