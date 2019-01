In Mitterdorf an der Raab kämpften 62 Teams beim Gemeindeeisschießen um den Wanderpokal.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die drei erfolgreichsten Mannschaften von links: AWG Rosenberg, Sparverein Bärntalstadl und Kuddl Muddl mit Bürgermeister Franz Kreimer und Obmann Karl Floiß © Herwig Heran

Bereits zum 19. Mal fand in Mitterdorf an der Raab ein vom ESV Greith veranstaltetes Gemeindeeisschießen statt. 62 Mannschaften beteiligten sich in der vergangenen Woche mit 252 Eisschützinnen und Eisschützen an diesem Turnier. An sechs Abenden wurden die Finalisten auf der Anlage des ESV Greith in Rosenberg ermittelt.