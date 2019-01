Von der Gemeindestraße rutschte Dienstagfrüh ein Pkw-Lenker in Koglhof (Birkfeld).

Unfall in Koglhof

Dichter Schneefall in Koglhof © FF Koglhof

Die Straße war frisch geräumt, aber es schneite heftig - das waren die Ingredienzien für eine Rutschpartie am Dienstag gegen 6 Uhr in Koglhof (Gemeinde Birkfeld). Aus Richtung Sallegg kommend war ein Lenker in Richtung St. Georgen unterwegs, als er von der Straße abkam. Die Feuerwehr Koglhof barg das Fahrzeug und stellte es wieder auf die Straße, wo der Lenker, der unverletzt blieb, weiterfahren konnte.