© contrastwerkstatt - Fotolia

Seit 2001 gibt es an der HAK Weiz den Schwerpunkt „Digital Business“ (DigBiz). Neben der allgemeinen und wirtschaftlichen erhalten die Schüler dort mit Fächern wie Softwareentwicklung, Netzwerktechnik und Multimedia eine Ausbildung im Bereich Informationstechnologie.

Ab dem nächsten Schuljahr bietet man nun auch einen DigBiz-Aufbaulehrgang (Kolleg) für Absolventen von allgemeinbildenden oder berufsbildenden höheren Schulen an. „Ungefähr 50 Prozent sind reine IT-Gegenstände und 50 Prozent Wirtschaft“, erklärt Direktorin Barbara Hauswiesner.

Gefragte Ausbildung

Das Kolleg dauert zwei Jahre. Der Unterricht findet ganztägig statt (vier Stunden am Vor- und vier am Nachmittag) – im ersten Jahr an vier, im zweiten Jahr an drei Wochentagen. „Dann haben die Schüler einen, beziehungsweise zwei Tage Zeit, Praxiserfahrung zu sammeln“, sagt Hauswiesner. Verpflichtend sei das Praktikum offiziell zwar nicht, aber dennoch empfohlen. „Für die Firmen bietet es einen großen Vorteil, sie können künftige Mitarbeiter kennenlernen“, so die Direktorin. Unternehmen hätten bei ihr immer wieder um Praktikanten angefragt.

Auch die Diplomarbeiten (Maturaprojekte) beschäftigen sich dann mit Themenstellungen der Praxis-Betriebe.

Österreichweit gibt es bislang zwei Handelsakademien (Bregenz, Wien 10), die ein DigBiz-Kolleg anbieten. In der Steiermark ist Weiz die erste. „Unser potenzielles Einzugsgebiet ist auch der Grazer Raum – in Graz gibt es 23 Gymnasien“, sagt Hauswiesner.

Ingenieure

So wie auch HTL-Absolventen können Schüler, die den HAK-DigBiz-Zweig (oder das DigBiz-Kolleg) absolviert haben, anschließend nach drei Jahren einschlägiger Berufserfahrung ein Fachgespräch absolvieren, um den Titel „Ingenieur“ zu erlangen. DigBiz(-Kolleg)-Absolventen können auch zu den Lehrabschlussprüfungen in den Lehrberufen IT-Technik, IT-Informatik und E-Commerce-Kaufmann/-frau antreten.

Präsentiert wird das neue Kolleg an der HAK Weiz am 14. März von 16 bis 19 Uhr. Hierbei werden auch Diplomarbeitsprojekte von aktuellen Maturanten vorgestellt.

