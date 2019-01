Facebook

Blaulichtorganisationen rund um Gleisdorf vergeben gratis Warnwesten an Radfahrer, Fußgänger oder im Rahmen eines Einsatzes © Polizei

Insgesamt 800 leuchtend gelbe Warnwesten können die Blaulichtorganisationen, also Rettung, Polizei und Feuerwehr, und Gemeindemitarbeiter in den Gemeinden Gleisdorf, Hofstätten an der Raab und Ludersdorf-Wilfersdorf kostenlos weitergeben – an Fußgänger, Rad- und Mopedfahrer oder an Personen, die sich rund um einen Unfall im öffentlichen Raum aufhalten. Diese Aktion, die von der Polizei, den Gemeinden und dem Zivilschutz Steiermark getragen wird, ist Teil der Initiative „Gemeinsam.Sicher“.