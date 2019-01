Kleine Zeitung +

Fahrzeugbergungen in Fischbach Lkw stand quer über L114

Die Fischbacher Feuerwehr befreite am Montag einen Lkw, der beim Umdrehen auf der L114 abgerutscht war und die Straße blockierte. Vier Fahrzeugbergungen gab es am Fischbach auch am Sonntag.