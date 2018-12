Facebook

© Gerald Dreisiebner

Die schon zur Tradition gewordene Pferdeweihe am 26. Dezember, zur Ehre des Heiligen Stefan, fand am Gleisdorfer Hauptplatz statt. Die Pferdefreunde Rabnitztal, unter Obmann Walter Fahrnleitner, hatten wieder alle Pferdebegeisterten und viele Zuschauer eingeladen, am zweiten Weihnachtstag zur Weihe zu kommen. Treffpunkt war für die Reiterinnen und Reiter und die Gespanne der Parkplatz beim Wellenbad, wo der Konvoi Richtung Hauptplatz startete. Obmann-Stellvertreter Rudi Danzl übernahm die Begrüßung und gab danach das Mikrofon an Kaplan Elie Ndabadugitse, genannt auch "Elias", weiter. Dieser nahm die Segnung vor. Die Pferde bekamen Salz und Brot, die Reiter und Fahrer ein Sackerl mit Gustostücken für die Pferde.