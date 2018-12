An der HAK Weiz ermöglichte man den Schülern, sich Handysignaturen anzulegen. So können sie ihre Formulare digital unterzeichnen.

Die Handysignaturen wurden angelegt © Petra Schwarz

An den 16 Standorten und mit rund 4800 Schülern in der Steiermark starten die Handelsakademien die Aktion „HAK Steiermark goes Handysignatur“. Dabei können sich die Schüler eine eigene Handysignatur anlegen, um „digital affin zu sein“, erklärt Barbara Hauswiesner, Direktorin der HAK Weiz, an deren Schule die Aktion präsentiert wurde.