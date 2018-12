Zum ersten Mal fand in Jupp Doppelhofers "Billard-The Irish Pub" ein "Christmas Charity Konzert" statt, bei dem "Gegenlicht"“, das junge Duo "Madflo" und als Gastmusiker Christian Thosold für Stimmung sorgten.

Charity Konzert im Pub © Herwig Heran

Eine gelungene Premiere fand am Donnerstag Abend in "Jupp" Doppelhofers „Billard-The Irish Pub“ in Weiz statt. Zum ersten Mal wurde zu einem „Christmas Charity Konzert“ geladen, bei dem die Gruppe „Gegenlicht“, das junge Duo „Madflo“ und als Gastmusiker Christian Thosold, anlässlich seines 60. Geburtstages, für vorweihnachtliche Stimmung im randvollen Pub sorgten.