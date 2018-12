Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Endstation auf dem steilen Hang © FF Fischbach

Schnee und blindes Vertrauen ins Navi brachten die Feuerwehrleute von Fischbach am Dienstagnachmittag selbst fast in eine prekäre Situation. Gegen 13.30 Uhr war ein Paketzusteller in Fischbach im Bereich Kreuzriegel und Riedler "auf dem schnellsten Weg" zu seinem Ziel und nahm dafür einen landwirtschaftlichen Weg als Zufahrt. Aber: "Im Winter fährt dort keiner, da geht man höchstens. Und auch im Sommer geht das nur mit einem Allrad-Fahrzeug", sagt Michael Übeleis von der Freiwilligen Feuerwehr in Fischbach.