Soll Puch das Apfeldorf bleiben oder sich in einer andere Richtung entwickeln? Alles ist offen © Gemeinde Puch bei Weiz

Bin ich in meiner Katastralgemeinde zufrieden? Was gefällt mir daran, was fehlt mir? Ist die Verwaltung in meiner Gemeinde so, wie ich sie mir wünschen würde, oder wird zwar viel geboten, aber für mich ist nichts dabei. Ist das Image von Puch bei Weiz als Apfeldorf noch immer aktuell oder sollte man sich auf den Weg nach einem neuen Image machen?

Viele Fragen, denen sich die Pucherinnen und Pucher in Zukunft stellen können. Und es werden mehr. Denn die Gemeinde soll sich, meint Bürgermeisterin Gerlinde Schneider, weiterentwickeln. In welche Richtung, das ist bewusst offen gelassen.

