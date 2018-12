Die 17-jährige Jessica Schaffler aus Mortantsch steht im Finale von "The Voice of Germany".

The Voice of Germany

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jessica Schaffler berührte mit "Head Above Water" © Screenshot/Sat 1

Die Mortantscherin Jessica Schaffler hat es geschafft: Im Halbfinale von "The Voice of Germany" am Sonntagabend auf Sat 1 hat sich die 17-Jährige aus Team Mark Forster stimmgewaltig als erste ins Finale gesungen und damit Diana Babalola und Rahel Maas hinter sich gelassen.