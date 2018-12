Begeistert mit ''Breakeven''Steirer Matthias Nebel steht im "Voice"-Halbfinale

15 Österreicher waren ursprünglich dabei, zehn schafften es ins "Battle" und sechs in die "Sing-Offs": Neben Jessica Schaffler erreichte am Donnerstagabend auch Matthias Nebel das Halbfinale - live zu sehen am Sonntag.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Matthias Nebel schaffte es am Donnerstagabend ins Halbfinale von "The Voice of Germany". © Pro7Sat1

Einige wollten es schon bei seinem ersten Auftritt in den sogenannten "Blind Auditions" gewusst haben: Der Frauentaler Matthias Nebel hat das Potenzial für die Finalsendungen der Pro7Sat1-Show "The Voice of Germany". Tatsächlich gelang dem 26-Jährigen am Donnerstagabend das Kunststück, er erreichte mit seiner Interpretation von „Breakeven“ von The Script den Einzug ins Halbfinale am Sonntag - der ersten Liveshow (zu sehen auf Sat.1 um 20.15 Uhr). Übersteht Nebel auch noch diese Stufe, steht er am 16. Dezember im Finale.

Neben Nebel standen am Donnerstagabend zwei weitere Österreicher auf der Voice-Bühne. Die 54-jährige Chantal Dorn aus Bregenz setzte mit „Lovesong“ auf Adele, für sie war das Abenteuer "Voice" damit allerdings vorüber wie für den Rankweiler Guliano de Stefano.

Matthias Nebel singt "Breakeven" von The Script - The Voice of Germany https://t.co/vKpHH4tNMH — . (@EsSoist) 6. Dezember 2018

Bereits am vergangenen Sonntag schaffte es die 17-jährige Mortantscherin Jessica Schaffler ins Halbfinale.

#TVOG Team Paddy ist gesamt eher schwach aber er hat Matthias Nebel und deshalb wird er trotzdem gewinnen :P — Zaza ❤ (@lisa_07_99) 6. Dezember 2018

Na, ich muss ja nicht alles toll finden! Aber der Nebel fetzt! #tvog — CowBÄR Jim aus Texas (@FlatRateJokes) 13. Dezember 2013

Der Nebel wird nicht im Nebel verschwinden#tvog — PR (@PR83202924) 6. Dezember 2018