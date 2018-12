Facebook

Der Südsteirer Michael Russ (25) startet mit seiner neuen Single "DNA" durch © (c) MARKUS MANSI

Ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass der Südsteirer Michael Russ in der deutschen Castingshow „The Voice of Germany“ für Furore sorgte. Der heute 25-jährige Sänger aus Tillmitsch beeindruckte TV-Publikum und Juroren Woche für Woche mit seinen gefühlvollen und zugleich packenden Interpretationen bekannter Hits. Erst im Halbfinale war für den Studenten Endstation. Als Draufgabe wählten die Leser der Kleinen Zeitung Michael Russ zum „Kopf des Jahres“ in der Kategorie Entertainment.

Seitdem bastelt Russ eifrig an einer Karriere als Berufsmusiker: „Das ist mein großes Ziel, für das ich hart arbeite.“

