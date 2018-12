Facebook

Bürgermeister Karl Maderbacher, Vize Bernadette Schönbacher und Bezirkshauptmann Rüdiger Taus © KK

Einen Wechsel gab es an der Gemeindespitze von Miesenbach: Karl Paunger, Wirt und langjähriger Gemeindefunktionär, legte seine Funktion als Vizebürgermeister zurück. Ihm folgt Bernadette Schönbacher als neue Vizebürgermeisterin. Schönbacher, Jahrgang 1968, hat Wirtschaftspädagogik studiert und unterrichtet an der HLW Hartberg wirtschaftliche Fächer. Seit 2015 ist sie für die ÖVP im Gemeinderat und hat das Kulturreferat inne. Das wird auch so bleiben.

