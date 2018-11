In einem Gleisdorfer Keller hatte es Mittwochfrüh zu brennen begonnen. Durch die Hitze platzte eine Wasserleitung und löschte den Brand zum Teil, den Rest übernahm die Feuerwehr.

In diesem Keller war der Brand ausgebrochen © FF Gleisdorf

Mittwochfrüh gegen 5.30 Uhr heulte in Gleisdorf die Sirene: Am Jungberg hatte es in einem Keller eines Reihenhauses zu brennen begonnen. Ein Hausbewohner war auf den Brand aufmerksam geworden und hatte die Feuerwehr alarmiert.