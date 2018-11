Ehrung in Graz

Anton Lang, Walter Hochfellner, Lisa Hochfellner, Silvia Hofinger, Helga Lampeter und Roman Lampeter © Foto Melbinger

Einen weiteren Höhepunkt im erfolgreichen Jahr 2018 durfte der "Rock'n'Roll Club Formation 88" aus St. Ruprecht an der Raab am Mittwochabend in der Grazer Burg erleben: Die Formation 88 wurde im Weißen Saal als Sportverein des Jahres 2018 ausgezeichnet. Diese Auszeichnung erhält pro Jahr ein Verein für dessen "besonders berücksichtigungswürdiges Engagement auf sportorganisatorischem Gebiet".