Ludersdorf„Was wir morgen essen, entscheiden wir heute“

Was werden wir morgen essen? Wer wird uns in Zukunft versorgen? Wird es dann nur noch Bio geben? Diese Fragen wurden in Ludersdorf diskutiert.

Das Publikum hatte viele Fragen bei der Diskussion © Petra Schwarz

Im Rahmen des Formats „Landwirtschaft in der Oststeiermark“ des Kulturpaktes Gleisdorf fand am 5. November eine Podiumsdiskussion in der Bio-Sphäre in Ludersdorf statt. Am Podium nahmen die Bio-Landwirtin Maria Loidl, Universitätsprofessor Johannes Haas, der Koch und Gastronom Gottfried Lagler und der Ernährungsmediziner Meinrad Lindschinger Platz. Diskussionsleiter war Gerwald Hierzi.

Was wir morgen essen werden, stand zu Beginn als zentrale Frage im Mittelpunkt. Jeder der vier Diskutanten gab dazu ein Statement ab und erläuterte zunächst, was sie oder ihn mit unserer Ernährung von heute oder morgen verbinde.