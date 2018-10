Facebook

© Herwig Heran

Einen Abend mit den legendären Songs von Ella Fitzgerald, der „Queen of Jazz“, präsentierte unter dem Motto „If you can’t sing it, you simply have to swing it!“ die Weizer Jazzgesangstudentin Martina Schlemmer mit faszinierender Stimme und Scat-Gesang als Frontfrau eines Jazz-Quartetts. Dieses feierte an diesem Abend als „Jazzus & Martina“ mit Martina Schlemmer mit ihren Kollegen an der Grazer Kunstuniversität Lukas Meißl (Piano) aus Anger, Maximilian Kreuzer (Kontrabass) aus Laßnitzhöhe und Andreas Reisenhofer (Drums) aus Illensdorf mit ihrem ersten gemeinsamen Auftreten eine umjubelte Premiere.