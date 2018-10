Am Nationalfeiertag wird um 18 Uhr in der Hubertuskapelle das Kunstwerk „Die Schöpfung“ des Holzschnitzers Hans Pendl präsentiert.

Die Schnitzerei wird in der Hubertuskapelle in Dietmannsdorf aufgestellt © Herwig Heran

„Die Schöpfung“, ein Kunstwerk aus Lindenholz, fertigte der gläubige Holzschnitzer Hans Pendl aus St. Ruprecht an der Raab für die Hubertuskapelle in Dietmannsdorf an.