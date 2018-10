Trotz Bescheids des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl, sich heute, Freitag, in Fieberbrunn (Tirol) einzufinden, will die jesidische Flüchtlingsfamilie in Passail bleiben. Die Familienmutter hatte am Mittwoch außerdem einen Zusammenbruch erlitten.

Die Passailer Flüchtlingshelfer stehen hinter der jesidischen Familie © Jonas Pregartner

Wie berichtet, müsste sich die vierköpfige jesidische Flüchtlingsfamilie Rasho/Amo heute, Freitag, in der Bundesbetreuungsanstalt in Fieberbrunn in Tirol einfinden. So verlangt es der Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl, der am Dienstag ins Haus flatterte.

