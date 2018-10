Zwei Pkw stießen auf der B68 bei St. Margarethen an der Raab zusammen. Die Lenkerin eines der Fahrzeuge wurde mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen.

Feuerwehrkameraden befreiten die Lenkerin aus ihrem Fahrzeug © FF Hofstätten/Raab

Auf der B68 prallten am Samstagnachmittag nach 13 Uhr auf Höhe Zöbing (Gemeinde St. Margarethen/Raab) zwei Pkw zusammen. Die Lenkerin des aus Fahrtrichtung Feldbach kommenden Wagens, der in den Graben geschleudert wurde, wurde dabei eingeklemmt. Feuerwehrleute befreiten die Frau nach der Erstversorgung aus ihrem Fahrzeug. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Graz geflogen.