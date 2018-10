Patrick Reitbauer aus Birkfeld und Monika Pöllabauer aus Gasen haben bei Euro-Skills in Budapest abgeräumt, Dienstag Abend gibt es im Weizer Kunsthaus die "Stars of Styria" und am Donnerstag ebendort den Jobday.

Bei einigen Ausstellern kann man am Jobday selbst Hand anlegen © Sonja Berger

Eine geballte Ladung an Lehrlingspower gibt es in dieser Woche im Bezirk Weiz. Zum einen werden Dienstag Abend im Weizer Kunsthaus die "Stars of Styria" präsentiert, also jene Lehrlinge, die ihre Ausbildung mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen haben. Zum anderen ist am Donnerstag, ebenfalls im Kunsthaus, der alljährliche Jobday, bei dem Betriebe und Organisationen alles zum Thema Lehrausbildung präsentieren werden.