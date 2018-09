Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Marco Kanka hat viel Arbeit im „Urlaub“, Norberg Feiler ist der neue Besitzer des Cafe Central © Matthias Janisch

Betritt man das Urlaub in Markt Hartmannsdorf kommen einem im Sommer tatsächlich einige Urlaubsgefühle hoch. Auf der sonnigen Terrasse werden bunte Cocktails geschlürft und über die Lautsprecher ertönt gemütliche Musik. Doch bevor sich das Lokal abends in eine Cocktailbar verwandelt, wird am Tag gemütlich Kaffee getrunken. „Mein Konzept besteht aus zwei Teilen. Bis 17 Uhr ist das Urlaub ein gemütliches Cafe, dann verwandelt es sich in eine stimmungsvolle Bar“, erklärt der neue Besitzer Marco Kanka.