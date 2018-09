Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Geheiratet hat das Paar in Weiz beim Gasthof Allmer und im Garten der Generationen © Botan

Am 11. August heirateten die Weizerin Antonia Strempfl und der Kurde Hussein Mohammad, der aus Syrien flüchten musste, nach rund zweieinhalb Jahren Beziehung in Weiz. Sie nahmen den gemeinsamen Namen Elmas an.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.