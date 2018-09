Wiener Ehepaar, das in Weiz Urlaub machen will, landete zunächst im Krankenhaus.

Der Wagen kam in Preding vor Weiz von der Strße ab © FF WEiz

Gegen 11 Uhr waren war das Paar schon fast am Ziel: ein Wiener Ehepaar, das in Weiz Urlaub macht, war schon in Preding und fuhr Richtung Stadtzentrum, als der Wagen beim Kreisverkehr Süd aus unbekannter Ursache von der Straße abkam. Der Pkw überschlug sich und kam zum Stehen.