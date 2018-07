Facebook

Von Anfang an großer Ansturm in Weiz © Kk

Einen riesigen Andrang hat bis jetzt der Bücherbasar in der Weizer Stadtgalerie erfahren. „Schon am ersten Öffnungstag am vorigen Donnerstag haben uns die Leute überrannt“, erzählt Büchereileiterin Iris Thosold stolz. 1222 Euro wurden am ersten Tag eingenommen, das bedeutet, dass 2444 Medien verkauft worden sind, weil ja jedes Stück um 50 Cent zu haben war. Das lockte auch die Miesenbacher an, die rund 250 Medien für ihre öffentliche Bücherei einpackten. Kistenweise wurden die Bücher aus der Stadtgalerie fortgetragen.

Am Freitagnachmittag wurden nochmals 500 Medien an den Mann bzw. an die Frau gebracht. „Das heißt wir haben an nur zwei Tagen 3000 Medien verkauft“, freut sich Thosold.