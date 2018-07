Drei von sechs steirischen Jugendmannschaften kommen, die sich in St. Peter am Kammersberg für den Bundesbewerb Ende August qualifiziert haben, kommen aus dem Bezirk Weiz

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sieg für die Jugend Labuch © FF Labuch

Erfolgreich waren die Jugendmannschaften dreier Feuerwehren aus dem Bezirk beim Landesfeuerwehrjugendleistungsbewerb in St. Peter am Kammersberg. Nach dem Bezirkssieg eine Woche davor erreichte die Jugendmannschaft der Feuerwehr Labuch unter rund 170 Teams den Landessieg in der Königsdisziplin Bronze. Das Team aus Prebensdorf kam auf Platz drei. Damit haben sich die Labucher für den Bundesfeuerwehrjugendleistungsbewerb am letzten Augustwochenende in Wien qualifiziert."Ich bin sehr stolz auf meine Jugendlichen", sagt Jugendbetreuer Thomas Fröschl. Insgesamt waren an diesem Tag rund 3000 Jugendliche beim Bewerb aktiv.