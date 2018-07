Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Peter Sembacher

Zu den Themen StadtRaum trifft AlmFRISCH, Lebensressource Wasser, Sanfte Mobilität, Klimafrische Kulinarik, Lebendige Ortskerne, Müllvermeidung & Recycling, Die Region im richtigen Licht und Foto-Serien reichten 140 Teilnehmer 600 Fotos zum regionalen Fotowettbewerb Photo Days 2018 ein. Zu jedem Thema wurden Sieger in den Kategorien Offene Klasse, Youngsters und Smartphone ausgezeichnet. Erstmalig waren auch Profifotographen zu diesem Wettbewerb eingeladen. Hier ging der Sieg an Iris Bloder. Auch die drei teilnehmenden Schulen, die VS Hofstätten/Raab, die VS St. Ruprecht/Raab und die Fachschule Naas wurden für ihre Teilnahme ausgezeichnet. Neben einigen Vertretern aus der Energieregion Weiz-Gleisdorf und Almenland ehrten auch LAbg. Bernhard Ederer, der Hausherr Bgm. Werner Höfler, die Bürgermeister Gerlinde Schneider, Bgm. Erwin Gruber und Bgm. Robert Schmierdorfer die Sieger in den einzelnen Kategorien zu den 7 Themen. Für Unterhaltung und magische Momente dazwischen sorgte Christoph Kulmer. Fotowettbewerb: Foto Days 2018 StadtRaum trifft AlmFRISCH siegten Florian Drevlak, Selina Bacher, Lena Milchrahm. Bei Lebensressource Wasser ging der Sieg an Bernhard Schieder, Selina Bacher, Alena Kleewein und bei Sanfte Mobilität gewannen Joachim Bacher, Valentina Saurer, Sandra Almer. Beim Thema Klimafrische Kulinarik gewannen Carina Reisenhofer, Emely Pessl, Lena Milchrahm, die Siegerfotos zum Thema Lebendige Ortskerne reichten Erich Suppan, Emely Pessl und Fiona Saurer ein. Die Siegerfotos zum Thema Müllvermeidung & Recycling stammen von Ute Steinbauer, Valentina Saurer und Carina Reisenhofer. Die Region im richtigen Licht haben Herbert Fauster, Valentina Saurer und Christian Reithofer fotografiert. Die besten Foto-Serien lieferten Joachim Bacher, Valentina Saurer und Lara Bloder. Musikalisch wurden die Besucher der Abschlussveranstaltung im Gemeindezentrum Hofstätten an der Raab von Jürgen Wagner und Tankred Derler unterhalten, Thomas Seidl führte als Moderator durch den Abend.