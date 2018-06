Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Roman Feiertag, Maximilian Bajlitz, Franz Taucher (vordere Reihe) mit dem Videoteam © KK

Die Schulter spürt er heute noch, dennoch denkt Roman Feiertag gerne an die Dreharbeiten seines Marketingvideos zurück. Im Budo-Center in Wien begab er sich in einen Wrestling-Ring, wo er – mithilfe der Feiertagschen Meterwurst – den Profi-Wrestler Maximilian Bajlitz auf die Bretter schickt. „Fünf Stunden haben die Aufnahmen gedauert. Es waren insgesamt 24 Szenen“, erzählt Feiertag. Herausgekommen ist ein amüsanter Video-Clip mit einer klaren Aussage: Qualitätsfleischerei Feiertag – Stark seit 80 Jahren. Zu sehen ist das Video in den Feiertag-Geschäften und auf Facebook.