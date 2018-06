Die neun Teilnehmer vom Trödlerladen Weiz konnten in Vöcklabruck insgesamt elf Medaillen gewinnen.

Große Freud über die erfolgreiche Teilnahme beim Team des Trödlerladens Weiz © KK

Unter dem Motto „Lass uns Brücken bauen“ fanden kürzlich die nationalen Sommerspiele in Vöcklabruck und Umgebung statt. Das Team Trödlerladen Weiz nahm mit neun Sportlerinnen uns Sportlern an dieser Großveranstaltung mit insgesamt rund 1500 Athleten und Athletinnen teil. Neben Teilnehmern aus ganz Österreich waren auch zehn europäische Delegationen sowie eine Delegation aus den USA vertreten und kämpften in 18 verschiedenen Sportarten um Medaillen.