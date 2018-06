Pischelsdorf Vollbremsung: Motorradlenker stürzte und verletzte sich schwer

Facebook

Mit dem Notarzthubschrauber wurde der Schwerverletzte ins LKH Graz geflogen © FF Pischelsdorf

Am Mittwochnachmittag ereignete sich gegen 16.53 Uhr auf der B54 in Pischelsdorf (Bezirk Weiz) bei der Ortsausfahrt in Richtung Gleisdorf ein Verkehrsunfall.